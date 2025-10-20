Maestro Júnior exalta titular do Flamengo contra o Palmeiras: ‘Todas as vezes’

Maestro Júnior analisou a partida do Flamengo diante do Palmeiras, neste domingo (19) e exaltou a atuação de um jogador do Rubro-Negro. O time comandado por Filipe Luís se impôs e venceu por 3 a 2 no Maracanã.

Durante o programa "Fechamento Sportv", Júnior exaltou a atuação de Arrascaeta, do Flamengo, e explicou a temporada de sucesso do camisa 10.

- O Arrascaeta tem uma vantagem com relação às últimas temporadas, que foi a preparação dele. Acho que foi fundamental para que ele tenha durante todo o ano esse nível de atuação que pra gente é normal, mas esse ano ele mantém uma regularidade absurda. Ele teve um problema no joelho no ano passado, fez uma intervenção cirúrgica e depois fez toda uma preparação como deve ser feita. Foi voltando aos poucos com a confiança - começou Júnior.

Com confiança a gente faz coisas que normalmente não arriscaríamos se a fase não fosse boa. Faz gol de biquinho, de falta, de cabeça… Todas as vezes que você precisa do Arrascaeta para subir o nível, ele comparece - completou o ex-jogador.

Arrascaeta comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Palmeiras no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como foi o jogo entre Flamengo e Palmeiras

Os minutos iniciais demonstraram por que Flamengo e Palmeiras disputam o título do Campeonato Brasileiro. Em ritmo intenso, ambas as equipes buscaram dominar o meio de campo, mas foram os visitantes que criaram as primeiras chances de perigo.

Na sua primeira grande escapada, o Flamengo viu Arrascaeta sair cara a cara com o estreante Carlos Miguel e não teve dificuldades para deslocar o goleiro e abrir o placar no Maracanã. Minutos depois, o Palmeiras empatou a partida após cabeçada de Endrick, em lance muito contestado pelo Rubro-Negro, que estava com um jogador a menos devido à saída de Léo Ortiz, lesionado.

Wilton Pereira Sampaio optou por não autorizar a substituição durante o lance, enquanto a equipe médica do Flamengo demorou a sinalizar a Filipe Luís que o zagueiro precisaria deixar o gramado de forma definitiva.

Em erro do zagueiro Bruno Fuchs, o Flamengo conquistou uma penalidade com Pedro já nos minutos finais da primeira etapa. Jorginho, com categoria, voltou a colocar os cariocas em vantagem. Três minutos depois, Aníbal perdeu a bola na intermediária defensiva para o centroavante, que arrancou com liberdade e ampliou o marcador.

Com dois gols de vantagem, o Flamengo voltou para a segunda etapa controlando o ritmo da partida, ao mesmo tempo que levava perigo nos contra-ataques contra o Palmeiras. Dois dos melhores treinadores do país, Filipe Luís e Abel Ferreira recorreram ao banco de reservas para tentar mudar o cenário.

O técnico alviverde lançou sua equipe ao ataque, enquanto o Rubro-Negro buscava maior equilíbrio em campo. Entre mudanças e troca de ataques, o placar permaneceu inalterado até os acréscimos, quando o capitão Gustavo Gómez marcou para o Palmeiras.

Na sequência, Wilton Pereira Sampaio encerrou a partida, gerando protestos do lado palmeirense. O lateral Piquerez e o auxiliar João Martins foram expulsos por reclamação. Jogão entre Flamengo e Palmeiras.