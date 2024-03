Mãe de Daniel Alves desabafa sobre amizades após pai de Neymar não pagar a fiança do ex-jogador

Joana Sanz, esposa do jogador, Lucia Alves, mãe do lateral, e parentes de Daniel Alves (Photo by LLUIS GENE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/03/2024 - 16:26 • Barcelona (ESP)

A mãe de Daniel Alves, Maria Lúcia Alves, fez várias postagens em suas redes sociais desabafando sobre as amizades do ex-jogador. As publicações vieram após o pai de Neymar se recusar em pagar a fiança de Daniel.

- Seu amigo de verdade está aqui, meu filho, e nunca vai te abandonar. Deus sabe de todas as coisas. Te amos até o infinito e além - escreveu Maria Lúcia em foto de Daniel fazendo a barba do pai.

Na sequência, ela publicou uma montagem de diversas fotos de Daniel com amigos e familiares.

- Amigos que nunca irão te abandonar, meu filho. Amor incondicional está aqui. Juntos até o infinito e mais além - escreveu.

- Os falsos vão embora, o de verdade ficam. Família a base de todo, o nosso porto seguro - finalizou Maria.

O pai de Neymar anunciou na quinta-feira (21), por meio de seu perfil no Instagram, que não irá pagar a fiança de Daniel Alves, avaliada em 1 milhão de euros. Ex-jogador teve a liberdade concedida pela Justiça da Espanha, com a condição do pagamento do valor.

Em nota, Neymar Pai diz que contribuiu no pagamento da multa de atenuante, diminuindo a pena de Daniel para a metade. Porém, após a condenação, o empresário informou que não irá financiar a fiança do ex-lateral.

- Como é do conhecimento de todos, em um primeiro momento, ajudei Dani Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo. Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar o meu nome e do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais. Espero que o Daniel encontre junto à sua própria família todas as respostas que ele procura. Para nós, para minha família, o assunto terminou. Agora ponto final!— Declarou o pai de Neymar.

Daniel Alves durante o julgamento em Barcelona (Jordi BORRAS / POOL / AFP)