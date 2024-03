Pai de Neymar nega pagamento da fiança de Daniel Alves: ‘O assunto terminou’

Pai de Neymar pagou a multa de atenuante do ex-jogador (Foto: Zakaria Abdelkafi / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/03/2024 - 14:16 • Catalunha (ESP)

O pai de Neymar anunciou nesta quinta-feira (21), por meio de seu perfil no Instagram, que não irá pagar a fiança de Daniel Alves, avaliada em 1 milhão de euros. Ex-jogador teve a liberdade concedida pela Justiça da Espanha, com a condição do pagamento do valor.

Em nota, Neymar Pai diz que contribuiu no pagamento da multa de atenuante, diminuindo a pena de Daniel para a metade. Porém, após a condenação, o empresário informou que não irá financiar a fiança do lateral.

Como é do conhecimento de todos, em um primeiro momento, ajudei Dani Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo.<br>Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar o meu nome e do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais.<br>Espero que o Daniel encontre junto à sua própria família todas as respostas que ele procura. Para nós, para minha família, o assunto terminou.<br>Agora ponto final! — Declarou o pai de Neymar.

Como o valor não foi pago, o ex-jogador seguirá na prisão, na Catalunha, pelo menos até sexta-feira (22). O Tribunal da Catalunha informou ao "g1" que só vai confirmar o depósito quando tiver sido efetivamente realizado. Como na Espanha os bancos funcionam só até as 14h, depois desse horário as transações bancárias são computadas no dia útil seguinte.

Daniel Alves teve a liberdade provisória concedida pela Justiça da Espanha na quarta-feira (20), sob pagamento de fiança. Após recursos apresentados, o ex-jogador irá aguardar a sentença definitiva fora da prisão. Ele está preso desde janeiro de 2023.