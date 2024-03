Atentado terrorista cancela amistoso entre Rússia e Paraguai

Amistoso seria realizado no estádio do Dínamo de Moscou (Foto: Stringer/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/03/2024 - 14:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Um atentado a uma casa de show perto de Moscou, na Rússia, deixou mais de 130 mortos e interferiu no mundo do futebol. O amistoso entre Rússia e Paraguai, que estava marcado para segunda-feira (25), foi cancelado após o ataque de sexta-feira.



- Devido ao ataque, a União Russa de Futebol (RFS) e a Federação Paraguaia de Futebol decidiram cancelar o amistoso entre as seleções russa e paraguaia - disse a RFS em um comunicado.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A partida estava marcada para segunda-feira, às 14h (horário de Brasília), no estádio do Dínamo, em Moscou, e segundo a mesma fonte poderá acontecer mais tarde.



O ataque, reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico, aconteceu em uma sala de concertos de Krasnogorsk, cidade perto da capital russa.



➡️ Caso Daniel Alves: MP da Espanha recorre de decisão sobre liberdade provisória



Vale lembrar que a Rússia está suspensa de partidas oficiais da Fifa e Uefa desde 2022 devido à guerra contra a Ucrânia.



* Por AFP

Amistoso seria realizado no estádio do Dínamo de Moscou (Foto: Stringer/AFP)