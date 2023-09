- Tive muita sorte porque minha carreira, mesmo fora do UFC e fora das lutas, tem sido muito bem-sucedida. Trabalhei muito duro em outras indústrias e tentando passar uma personalidade mais midiática. Mas sim, Only Fans tem sido definitivamente minha maior fonte de renda. (...) Eu diria que acho que ganhei mais dinheiro em 24 horas no Only Fans do que ganhei em toda a minha carreira de lutadora somada. - comentou Paige