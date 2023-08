— Atualmente eu vivo em um trailer, moro do lado de fora da 'Factory X' (academia), em Denver, vivo lá. Quero ter uma família, sempre quis ser pai, é algo importante para mim. Recebi todo (dinheiro) do meu acordo quando assinei (com o UFC). Ainda não acabou. Tenho ficado por aí, tentando sobreviver enquanto treino em tempo integral. Então esses 50 mil dólares mudariam minha vida e a transformaria drasticamente para melhor -, contou Dulgarian durante coletiva de imprensa.