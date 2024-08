Luís Henrique, do Botafogo, é convocado para a Seleção Brasileira (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 15:05 • Rio de Janeiro

Convocado por Dorival, Luiz Henrique vai representar a seleção brasileira principal pela primeira vez. O atacante, que voltou ao Brasil recentemente, para defender a camisa do Botafogo, tinha a convocação como um dos objetivos ao voltar pro futebol nacional.

Em entrevista exclusiva ao programa Seleção Sportv, Luiz Henrique comenta sobre convocação de Dorival para a Seleção Brasileira e o seu trabalho no Botafogo. Além da substituição no jogo contra o Palmeiras, que o atacante saiu com dores na panturrilha, mas afirma não ser um problema, se tratando apenas de dores.

- Tenho um sonho de voltar para o futebol europeu, mas posso fazer minha vida aqui no Brasil. Por isso, não penso muito agora em Europa. Não fico pensando 'tenho que estar na Europa porque lá eu vou ganhar dinheiro e colocar meu futebol em evidência'. Aqui no Brasil também tem isso. Posso me destacar aqui, no Botafogo. Quero fazer minha carreira aqui agora, trazer títulos para este clube que merece muito - comenta jogador.

O atacante de 23 anos já havia sido citado na pré-lista da Copa do Mundo de 2022, mas seu espaço no Real Bétis, da Espanha, foi diminuindo e o jogador não apareceu mais nas escolhas dos técnicos da Seleção. Assim, Luiz Henrique viu a oportunidade de mostrar seu jogo, ao voltar para o Brasil e jogar com as cores alvinegras. Atualmente, o camisa 7 é um dos principais jogadores do Botafogo, o que chamou atenção de Dorival.

Decisivo na Libertadores para o Botafogo, o camisa 7 também fala sobre suas expectativas na classificação para as quartas de final, conquistada após a eliminação do Palmeiras por 4 a 3, no placar agregado.

- Quando acabou o jogo contra o Palmeiras já imaginávamos que íamos enfrentar o São Paulo. Que é um adversário difícil, principalmente lá na casa deles. Mas a gente vai encarar como uma decisão difícil, como foi contra o Palmeiras, mas sabendo do nosso potencial, do que podemos fazer nesses jogos para conquistar a classificação - concluiu o atacante

É esperado que o Luiz Henrique se apresente na Seleção Brasileira, no dia 2 de setembro, em Curitiba, antes do primeiro jogo do Brasil contra o Equador, que também acontecerá na capital paranaense. Pelo Botafogo, o próximo jogo será contra o Bahia, neste domingo (25) às 16h, pelo Brasileirão. No entanto, devido as dores, o atacante ainda é dúvida para a partida.