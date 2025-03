Uma declaração de Abel Ferreira repercutiu muito mal entre torcedores após o empate do Palmeiras com o Botafogo, por 0 a 0, no Allianz Parque, pela primeira rodada Brasileirão. Durante a entrevista coletiva, o treinador fez elogios à torcida adversária que foram vistos como indireta para os palmeirenses.

O português comentou sobre a provocação da torcida botafoguense, que gritou "é campeão" após o apito final. Abel afirmou que nunca viu a torcida alviverde fazer isso após uma conquista.

– Nunca vi nossos torcedores gritarem ‘somos campeões’ como os do Botafogo – disse o treinador português.

Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em 2020 após ter uma passagem pelo PAOK, da Grécia. Desde sua chegada, o português guiou o verdão para a conquista de sete títulos, conquistando um bicampeonato da Libertadores neste período.

A resposta não foi nada bem-vinda pela torcida palmeirense pelo X, antigo Twitter. Na visão dos fanáticos, o técnico português não teve "gradidão" aos torcedores.

Vaias após o empate

A torcida não ficou satisfeita com a atuação da equipe após o empate sem gols com o alvinegro na estreia do Brasileirão. Cerca de 30 mil torcedores compareceram no Allianz na tarde deste domingo (30) e vaiaram a equipe na saída dos jogadores entoando: "Ah, mas que saudade quando o Palmeiras jogava com vontade!"

Como foi Palmeiras x Botafogo?

Em campo, a partida foi equilibrada e o Botafogo conseguiu criar as melhores chances e levar perigo explorando os espaços nos lados do campo. Weverton foi exigido e fez grandes intervenções nas finalizações de Igor Jesus e Savarino.

No final da segunda etapa, o Palmeiras conseguiu levar perigo e quase marcou o gol decisivo. Flaco López perdeu grande oportunidade após sair cara a cara com John e parar na inversão do goleiro. Na sequência, ele voltou a ser exigido e fez outra defesa providencial para garantir o empate sem gols na capital paulista.