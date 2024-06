Luis Roberto mostra surpresa ao narrar goleada histórica do Flamengo no Vasco: ‘Brutal’

Luis Roberto narrou a goleada do Flamengo sobre o Vasco (Foto: Divulgação/Globo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 18:16 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo não teve piedade do Vasco neste domingo (2) e goleou o rival por 6 a 1 no Maracanã, em jogo pelo Brasileirão. Após narrar o quinto gol do Rubro-Negro, marcado por Bruno Henrique, Luis Roberto mostrou surpresa com o resultado. O locutor da Globo citou a "diferença brutal" entre as duas equipes.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- A partir dos sete, oito minutos, a gente passa a ter uma imposição do Flamengo como poucas vezes eu vi na história desse confronto. Em 2019, tivemos um Flamengo x Vasco histórico, 4 a 4, na melhor versão do Flamengo nos últimos tempos, com Jorge Jesus. E hoje vemos uma diferença brutal - comentou Luis Roberto.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

O Vasco abriu o placar com o argentino Vegetti aos oito minutos, mas depois viu o Flamengo dominar o jogo. Ainda no primeiro tempo, o Rubro-Negro virou com Everton Cebolinha, Pedro e David Luiz. Na segunda etapa, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol completaram a goleada do time de Tite.