Comentarista da Globo aponta erros do Vasco e manda recado a Álvaro Pacheco

Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 17:31 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco vai sofrendo uma goleada diante do rival Flamengo neste domingo (2), no Maracanã. O Cruzmaltino chegou a abrir o placar, mas levou a virada ainda no primeiro tempo. O comentarista Paulo César Vasconcellos, da Globo, analisou a partida e mandou um recado ao técnico Álvaro Pacheco.

- O gol sai de um escanteio em que o João Victor foi pouco combativo para evitar a ação ofensiva do Gerson. E o gol é marcado pelo David Luiz, que se desvencilha com muita facilidade do Galdames. O Flamengo constrói a vitória, primeiro, pelos próprios méritos e, segundo, pela imprecisão e hesitação da marcação vascaína - começou.

- A partir do gol, o Vasco foi definhando no jogo e o Flamengo foi crescendo. Uma coisa que o Álvaro Pacheco vai ter que repensar, é o posicionamento do Payet. No primeiro tempo, foi um jogador 100% improdutivo para o Vasco - completou PC Vasconcellos.

O argentino Vegetti abriu o placar aos oito minutos para o Vasco, mas o Flamengo marcou três gols no primeiro tempo para virar o jogo, com Everton Cebolinha, Pedro e David Luiz. Arrascaeta fez o quarto gol do Rubro-Negro no segundo tempo.