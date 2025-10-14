Lance de jogador em Japão x Brasil choca torcedores: ‘Melhor da história’

Um lance de Bruno Guimarães no primeiro tempo de Japão x Brasil impressionou muitos torcedores nas redes sociais. Até aqui, a Seleção Brasileira vai vencendo por 2 a 0, com gols marcados por Paulo Henrique e Gabriel Martinelli.

Apesar do Japão dificultar o jogo do Brasil com uma marcação forte, os comandados de Carlo Ancelotti saíram na frente em Tóquio. Depois de uma bela assistência de Bruno Guimarães, o lateral do Vasco Paulo Henrique bateu cruzado e fez 1 a 0. Depois, Paquetá achou Martinelli, que pegou de primeira e ampliou o placar.

Nas redes sociais, o grande destaque de Japão x Brasil foi a assistência de Bruno Guimarães. No duelo contra a Coreia do Sul, o volante já tinha dado um passe fantástico para um dos gols marcados por Estevão. Veja o lance de hoje e a repercussão da web:

Bruno Guimarães foi destaque em Japão x Brasil (Foto: Reprodução/Instagram)

Veja lance de Bruno Guimarães em Japão x Brasil e repercussão

Escalação da Seleção Brasileira

Com uma série de mudanças, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para o amistoso com o Japão desta terça-feira (14), o último da Data Fifa de outubro. A partida, que começa às 7h30 (de Brasília), em Tóquio, será o antepenúltimo jogo da Seleção no ano.

Ancelotti já havia antecipado que faria mudanças na escalação mesmo com a boa atuação do Brasil na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, na sexta-feira (10). O treinador tem aproveitado os amistosos para testar jogadores e diferentes sistemas de jogo.

Assim, a escalação da Seleção Brasileira tem Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Jr e Gabriel Martinelli.