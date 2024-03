Luis Fabiano revela ‘medo’ em relação ao Flamengo e crava o campeão brasileiro de 2024

Flamengo - Taça Guanabara (Foto: Marcelo Cortes/CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 15:09 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo de Tite vem conquistando números absurdos, principalmente pela sua defesa sólida e consistente, que chegou a dez jogos sem sofrer gols. Após a vitória do Rubro-Negro sobre o Fluminense por 2 a 0, no sábado (9), o ex-jogador Luis Fabiano declarou que o clube "dá medo" e crava título do campeonato brasileiro.

- Esse Flamengo me dá medo. Esse Flamengo é bom defensivamente e com muita qualidade do meio para a frente. Esse Flamengo é candidatíssimo a ser campeão brasileiro. Vai com certeza fazer um grande ano, porque o Tite é bom - declarou Luis Fabiano no programa Resenha da Rodada, da ESPN.

O Rubro-Negro está a dez jogos consecutivos sem sofrer gol e coleciona sete vitórias seguidas. No carioca, o único gol sofrido pelo Flamengo foi com o elenco sub-20, enquanto o principal estava em Orlando na pré-temporada.

Outro destaque na temporada é o atacante Pedro, que já marcou 11 vezes neste ano e, segundo Luis Fabiano, irá marcar muito mais.

- Com esse time aí? Depende de quantas partidas for jogar, mas, se jogar 30, tem que fazer 15 gols. Se for 40 jogos, 20 gols. Mínimo com esse time aí. A bola chega redonda - concluiu o ex-atacante.

