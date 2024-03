Ex-padrinho de Dudu é alvo de operação policial em investigação sobre golpe de R$ 18 milhões

Dudu denunciou golpe de mais de R$ 18 milhões (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 11:09 • São Paulo (SP)

A investigação sobre o golpe de mais de R$ 18 milhões sofrido por Dudu, do Palmeiras, teve mais um capítulo neste fim de semana. A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação de busca e apreensão na Nido Clínica de Estética Avançada e Medicina Esportiva, aberta por Thiago Donda, ex-padrinho de casamento do jogador e ex-assessor dele, e na casa de Joelson Aguilar dos Santos, ex-gerente das contas de pessoa jurídica do atacante no Bradesco. As informações são do "ge".

Os agentes recolheram na clínica telefones celulares, computadores, notebooks, folhas de cheque em nome de Thiago, produtos estéticos, máquinas de cartão de crédito e HD externo. Todo o material será periciado.

Na casa de Joelson, a polícia apreendeu telefone celular, documentos de autorização para transferência de veículos e documentos de despachante da Mercedes GLA 250 que estava registrada na empresa de Dudu e foi transferida com assinatura falsa, sem conhecimento do jogador, segundo perícia contratada pelos advogados do palmeirense.

Também foram recolhidos na casa de Joelson um boleto bancário em nome da empresa de Dudu e duas páginas de extrato bancário da firma aberta pelo jogador e da BWF Assessoria Esportiva, de Thiago Donda.

Segundo a denúncia, os mais de R$ 18 milhões foram movimentados sem a aprovação do jogador ao longo dos últimos anos, a partir de transações com assinaturas falsas na conta em que ele recebia os direitos de imagem do Palmeiras.