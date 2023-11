O atacante Luís Diaz, do Liverpool e da seleção colombiana, se emocionou após reencontrar o pai, liberado de um sequestro, nesta terça-feira (14). O jogador reviu o familiar na chegada à Barranquilla, cidade da Colômbia onde a equipe nacional se prepara para enfrentar a Seleção Brasileira na quinta-feira (16). O pai do atleta passou 12 dias como refém da guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN).