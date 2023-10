Além disso, Lud ganhou reconhecimento pelo seu envolvimento com causas sociais. A artista fez uma parceria com o Hemorio para distribuir ingressos para o show do seu projeto "Numanice" a quem fosse até o centro de colheta para doar sangue. O movimento mobilizou toda cidade do Rio de Janeiro, causando filas quilométricas para doação no Hemorio. O instituto estabeleceu um novo recorde de doações diárias, alcançando 2 mil bolsas doadas.