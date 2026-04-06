Vini Jr surpreende Virginia com festa surpresa em Madri

O atacante Vinícius Júnior mostrou que também brilha fora das quatro linhas ao preparar uma surpresa especial para o aniversário de Virginia Fonseca. A influenciadora completou 27 anos em grande estilo, durante uma celebração íntima na mansão do jogador, em Madri.

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A comemoração aconteceu à meia-noite no horário local e foi compartilhada por Virginia em seus stories do Instagram, onde soma mais de 54 milhões de seguidores. A influenciadora apareceu sendo surpreendida ao entrar em um ambiente escuro, que logo se iluminou com amigos e familiares cantando "Parabéns pra Você".

Virginia — Foto: Reprodução/Instagram

A decoração chamou atenção pelo requinte: mesa repleta de rosas vermelhas, doces variados e um bolo branco de dois andares. O ambiente ainda contava com painel iluminado em neon, cortinas decorativas e arranjos de balões, criando um cenário sofisticado para a ocasião.

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Virginia estava acompanhada dos filhos — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo — além de amigos próximos do casal. Em um dos momentos registrados, ela surge emocionada ao fazer um pedido antes de soprar as velas.

Virginia — Foto: Reprodução/Instagram

Apesar do clima de festa, o aniversário também repercutiu fora da comemoração. O irmão da influenciadora, William Gusmão, afirmou nas redes sociais que não foi convidado, mas evitou polêmicas e desejou felicidades à irmã. A situação gerou especulações, rapidamente rebatidas pela mãe dos dois, Margareth Serrão.

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Em resposta a comentários nas redes, ela negou qualquer desentendimento familiar e criticou a criação de narrativas sobre rivalidade entre os filhos, reforçando que existe respeito e carinho entre eles, apesar dos estilos de vida diferentes.

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