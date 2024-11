Bruno Henrique foi eleito o Rei da América em 2019 (Foto: Marcelo Cortes /CRF)







05/11/2024

Torcedores do Flamengo tiveram uma manhã de terça-feira (5) diferente por conta de Bruno Henrique. O astro rubro-negro é investigado por possível manipulação de apostas no futebol brasileiro, em caso conduzido pela Polícia Federal de Brasília e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

Segundo os órgãos, o atacante forçou um cartão amarelo na partida contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, e beneficiou um grupo de apostadores, entre os quais estão amigos e familiares. De acordo com a Lei Geral do Esporte, a situação se enquadra em crime contra a incerteza do resultado esportivo, e pode gerar pena de dois a seis anos de reclusão.

Nas redes sociais, flamenguistas demonstraram grande indignação com a atitude do camisa 27, que recebeu a visita de policiais em sua residência logo ao acordar, e pode ser um problema para os próximos jogos da equipe, que tem em cinco dias a decisão da Copa do Brasil diante do Atlético-MG.

👀 Veja reações de torcedores do Flamengo sobre o caso Bruno Henrique:

Se isso for verdade o Bruno Henrique é o cara mais BURRO do universo.

Ganha milhões, pra quê? Animal. — GamblyAnime (@GamblyAnime) November 5, 2024

As casas de apostas já comandam o futebol tem tempo… infelizmente.

Bruno Henrique é muito burro se estiver envolvido nisso.. meu medo é que ele é muito burro mesmo — Felipe 💪🏽 (@Crf_Lipe1) November 5, 2024

Bruno Henrique já deu inúmeras demonstrações que tem cérebro do tamanho de uma ervilha (assim como grande parte dos jogadores de futebol brasileiros). SE for considerado culpado de manipulação de apostas esportivas, ele superará seu próprio nível/histórico de burrice. — Eduardo Vasconcelos (@educorleone007) November 5, 2024

Bruno Henrique é tão animal que é quase certeza que tudo isso é verdade, papo de recisão! — Peehᶜʳᶠ (@PSadu7) November 5, 2024

semana de final daquele jeitinho, operação la no ninho e bruno henrique sendo investigado, this is flamengo 👏🏼 — rayssa com y (@mrayssaa_) November 5, 2024

Que o Bruno Henrique é uma mula todos sabiam, mas não a esse ponto. — Giovanne (@giovannemartino) November 5, 2024

Um relatório da Associação Internacional de Integridade de Apostas (IBIA) registrou um aumento fora do comum em bilhetes que depositavam dinheiro na sanção ao jogador. Algumas das contas que registraram esta aposta foram ligadas à família de Bruno: Wander Nunes Pinto Júnior (irmão), Ludymilla Araújo Lima (cunhada) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima) estão entre os indivíduos listados nas investigações.

Ao acordar com a presença de oficiais em sua casa, Bruno Henrique contribuiu com as apurações e entregou documentos que ajudarão no caso. Policiais também se fizeram presentes no Ninho do Urubu, centro de treinamentos do Flamengo, e na Gávea, sede social do clube, e também recolheram informações para dar sequência às buscas.

Bruno Henrique já tem mais de 200 jogos com a camisa do Flamengo (Foto: Divulgação)