Hulk, jogador do Atletico-MG, é expulso e reclama com a arbitragem durante partida contra o Palmeiras (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 10:54 • Rio de Janeiro • Atualizada em 19/06/2024 - 12:34

Nesta segunda-feira (17), Hulk foi expulso na partida entre Atlético-MG e Palmeiras. O atacante recebeu dois cartões amarelos seguidos por reclamação, aos 30 minutos do primeiro tempo, na partida que terminou com goleada do Verdão por 4 a 0.

O dublador Gustavo Machado, famoso na internet por fazer leitura labial de jogadores de futebol em situação de jogo, soltou um vídeo revelando tudo que foi dito por Hulk durante toda a discussão com o árbitro Rodrigo José Pereira. Confira o que foi dito pelo jogador e o vídeo que mostra o momento da expulsão;

- Deu amarelo pra mim por quê? Deu amarelo pra mim por quê? Por que você vai dar amarelo pra mim, professor? Fala por quê! Vai me expulsar por quê? O que eu falei tá gravado aqui. Tá gravado, tá gravado. - discutiu com Rodrigo José Pereira.

-Ei! (chamando atenção do câmera) Registra essa palhaçada. Tá gravado. Eu perguntei por que amarelo e ele me deu o segundo. Tá na câmera. - protestou Hulk.

Hulk é expulso durante discussão com Rodrigo José Pereira, arbitro da partida. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

-Professor, (juro) pela minha filha, eu perguntei por que ele me deu amarelo, e ele me deu o segundo. Por Deus. Não tá certo isso não... Dâ as imagens, dâ as imagens. É a segunda vez que ele me expulsa. - conversou com o quarto árbitro.

-Não dá mais, isso tá ridículo. Ei, a câmera tá pegando: eu só peço por favor, faz leitura labial e pede pra ele escrever na súmula o porquê do segundo amarelo. Eu botei a mão pra trás e perguntei por que ele me deu o amarelo. Agora pode pegar câmera, áudio, tudo... Isso aí tá demais. - disse o atacante se dirigindo a câmera.