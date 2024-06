Vidente descarta Brasil e Argentina, e aponta favorita para título da Copa América

Copa América começa nesta quinta-feira (18) com o jogo entre Argentina e Canadá (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 06:43 • Rio de Janeiro (RJ)

A Copa América começa nesta quinta-feira (19), e para o vidente Luiz Filho, as duas últimas campeãs não conquistarão o torneio de novo. O tarólogo do canal "Renascer das Cartas", no Youtube, projetou que Argentina e Brasil não aparecem como favoritas ao título.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No início do mês, Luiz Filho jogou as cartas e enxergou que a seleção favorita a conquistar o torneio é do Uruguai. Segundo o tarólogo, a equipe de Marcelo Bielsa terá: equilíbrio técnico, união, resiliência, força e solidez durante a Copa América para ser campeã.

Para o Brasil, o vidente projetou um começo bom, mas com dificuldades coletivas e um caminho difícil ao longo do torneio. Luiz Filho afirmou que a equipe de Dorival Jr precisará dos talentos individuais e citou que as cartas não mostraram o título para a Seleção.

➡️Brasil lidera? Veja ranking das seleções mais valiosas da Copa América

Atual campeã, a Argentina, segundo o vidente, terá problemas logo no início da competição. Contudo, a equipe irá crescer durante a competição, mas sem favoritismo ao título. O tarólogo, que conta com mais de 20 mil seguidores no canal, também afirmou que a Colômbia fará boa participação, mas com dificuldades.