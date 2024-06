Vini Junior entra com processo contra empresa por cobrança de quase R$ 300 mil

Vini está com a Seleção para a Copa América (Foto: Vitor Silva/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Vinícius Júnior, do Real Madrid e Seleção Brasileira, entrou com ação contra a Light, empresa de energia. O movimento está sendo feito por conta de cobranças indevidas ao jogador, que tem um imóvel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O valor cobrado chega perto dos R$ 300 mil reais e é por conta de uma solicitação de obras de adequação de rede elétrica da propriedade do atleta. O jogador custeou o valor de R$ 274 mil.

Apesar disso, na cobrança mensal de energia, Vini foi cobrado novamente pela obra, mesmo tendo custeado a mesma. Por isso, o jogador solicitou a correção e compensação do pagamento da cobrança. Porém, esse pagamento não aconteceu.

Posteriormente, um representante do jogador foi até uma unidade da empresa para resolver o problema. Esse representante, então, foi informado que o valor ficaria como crédito para os próximos vencimentos, o que também não aconteceu.

No processo, Vini Junior solicita esclarecimentos sobre o ocorrido, comprovantes de pagamento e estornos.

A Light informou que "realizou uma cobrança pelo serviço de aumento de carga, conforme solicitação do cliente, de acordo com a regulamentação do setor".