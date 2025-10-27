menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Jornalista aponta equipes mais prejudicadas pela arbitragem no Brasileirão: 'Inegavelmente'

Comentarista avaliou os critérios da arbitragem na competição

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/10/2025
17:29
Arbitragem na partida entre Flamengo x Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraArbitragem na partida entre Flamengo x Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Durante o programa FShow, da ESPN, o comentarista Rodrigo Bueno destacou que não acredita em manipulação de partidas, envolvendo a arbitragem, e apontou que Flamengo e Palmeiras não tem motivos para reclamar, porque já foram beneficiados em alguns confrontos neste Brasileirão. Segundo o jornalista, as equipes que foram mais prejudicadas foram Grêmio e Sport.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na visão do comentarista, o Verdão foi mais beneficiado do que prejudicado neste Brasileirão. Além disso, Rodrigo Bueno destacou que o Flamengo também foi ajudado pela arbitragem na vitória contra o próprio Palmeiras, no Maracanã. Para o jornalista, se colocarmos os erros na balança, Grêmio e Sport são as equipes que mais sofreram na competição.

- Eu não acredito em complô ou manipulação para A ou B, porque é paulista, porque é carioca. Só que, nesse campeonato é inegavelmente o Palmeiras foi muito mais beneficiado do que prejudicado. O Flamengo também foi beneficiado contra o Palmeiras, era pênalti no Gustavo Gómez. Então assim, na balança o Grêmio foi extremamente prejudicado, o Sport também, especialmente na primeira metade do campeonato - disse Rodrigo Bueno.

continua após a publicidade

No entanto, as polêmicas envolvendo a arbitragem estão longe de acabar. No empate entre Palmeiras e Cruzeiro, neste domingo (26), os torcedores reclamaram de uma possível expulsão do zagueiro Gustavo Gómez, após acertar a sola da chuteira na perna do adversário. Depois de analisar o VAR, o árbitro Rafael Klein aplicou apenas um cartão amarelo para o zagueiro.

PC Oliveira avalia lance de Gustavo Gómez, pelo Brasileirão

Texto por: Lucas Boustani

O início do confronto entre Palmeiras e Cruzeiro, deste domingo (26), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão, foi marcado por polêmica. Para o especialista de arbitragem, Paulo César de Oliveira, o árbitro Rafael Rodrigo Klein errou ao não expulsar o zagueiro Gustavo Gómez.

continua após a publicidade

A polêmica aconteceu aos 11 minutos, quando o defensor alviverde deu uma entrada dura, com a sola da chuteira, em Wanderson, do Cruzeiro. A jogada fez o atacante celeste deixar a partida.

Em um primeiro momento, Rafael Klein apenas apitou a falta. Contudo, após uma revisão no VAR, ele optou por punir o Gustavo Gómez com um cartão amarelo. Durante a transmissão da partida, pela Globo, Paulo César de Oliveira afirmou que o zagueiro do Palmeiras deveria ter sido expulso.

Entrada de Gustavo Gómez, do Palmeiras, em Wanderson, do Cruzeiro (Reprodução CBF TV)
Entrada de Gustavo Gómez, do Palmeiras, em Wanderson, do Cruzeiro (Reprodução CBF TV)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias