Jornalista aponta equipes mais prejudicadas pela arbitragem no Brasileirão: 'Inegavelmente'

Durante o programa FShow, da ESPN, o comentarista Rodrigo Bueno destacou que não acredita em manipulação de partidas, envolvendo a arbitragem, e apontou que Flamengo e Palmeiras não tem motivos para reclamar, porque já foram beneficiados em alguns confrontos neste Brasileirão. Segundo o jornalista, as equipes que foram mais prejudicadas foram Grêmio e Sport.

Na visão do comentarista, o Verdão foi mais beneficiado do que prejudicado neste Brasileirão. Além disso, Rodrigo Bueno destacou que o Flamengo também foi ajudado pela arbitragem na vitória contra o próprio Palmeiras, no Maracanã. Para o jornalista, se colocarmos os erros na balança, Grêmio e Sport são as equipes que mais sofreram na competição.

- Eu não acredito em complô ou manipulação para A ou B, porque é paulista, porque é carioca. Só que, nesse campeonato é inegavelmente o Palmeiras foi muito mais beneficiado do que prejudicado. O Flamengo também foi beneficiado contra o Palmeiras, era pênalti no Gustavo Gómez. Então assim, na balança o Grêmio foi extremamente prejudicado, o Sport também, especialmente na primeira metade do campeonato - disse Rodrigo Bueno.

No entanto, as polêmicas envolvendo a arbitragem estão longe de acabar. No empate entre Palmeiras e Cruzeiro, neste domingo (26), os torcedores reclamaram de uma possível expulsão do zagueiro Gustavo Gómez, após acertar a sola da chuteira na perna do adversário. Depois de analisar o VAR, o árbitro Rafael Klein aplicou apenas um cartão amarelo para o zagueiro.

PC Oliveira avalia lance de Gustavo Gómez, pelo Brasileirão

Texto por: Lucas Boustani

O início do confronto entre Palmeiras e Cruzeiro, deste domingo (26), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão, foi marcado por polêmica. Para o especialista de arbitragem, Paulo César de Oliveira, o árbitro Rafael Rodrigo Klein errou ao não expulsar o zagueiro Gustavo Gómez.

A polêmica aconteceu aos 11 minutos, quando o defensor alviverde deu uma entrada dura, com a sola da chuteira, em Wanderson, do Cruzeiro. A jogada fez o atacante celeste deixar a partida.

Em um primeiro momento, Rafael Klein apenas apitou a falta. Contudo, após uma revisão no VAR, ele optou por punir o Gustavo Gómez com um cartão amarelo. Durante a transmissão da partida, pela Globo, Paulo César de Oliveira afirmou que o zagueiro do Palmeiras deveria ter sido expulso.