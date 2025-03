Durante o jogo de ida da grande final do Campeonato Carioca, uma discussão entre Luiz Araújo, jogador do Flamengo, e Mano Menezes, treinador do Fluminense, chamou atenção de internautas e torcedores no Maracanã. Gustavo Machado, dublador especialista em leitura labial, revelou detalhes da discussão. Veja;

Luiz Araújo mostra taça da Copa do Brasil em provocação a Mano, que responde: 'Tenho três'

- Eu tenho três (Copas do Brasil). Não fui atrás não. Entrei em campo, cumprimentei as pessoas do Flamengo, parabenizei pela vitória. O jogo estava transcorrendo normal e uma provocação incendiou uma coisa desnecessária. E veja como isso pode acarretar problemas. Perdemos um jogador, perdemos dois ou três no banco. E a pessoa que iniciou tudo, o árbitro foi lá e abraçou, acalmou e o tirou de lá. Falta sensibilidade para você entender que esse tipo de situação é que precisa ser coibida. Não é possível que todos os outros estejam erradas, e a pessoa que fez o que fez estar certa. Eu disse ao Yuri no momento do lance. Eu acho que é o cuidado que a gente precisa tomar - encerrou Mano Menezes, técnico do Fluminense.

No domingo (16), Fluminense, de Mano Menezes, e Flamengo voltam a se reencontrar pelo segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Carioca, às 16h (de Brasília). Por conta da confusão, o Tricolor não conta com Juan Freytes, que foi expulso com cartão vermelho.