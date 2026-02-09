Análise: Cruzeiro supera adversidade contra o América-MG e pode virar a chave na temporada

A vitória do Cruzeiro no clássico contra o América-MG no último domingo (8) pode ser o início de uma virada de chave na temporada. O 2 a 0 no Mineirão não convenceu todos os torcedores, mas mostrou uma capacidade maior da equipe em superar adversidades e também deu confiança para os atletas, que pecaram por perderem a calma e a concentração nos últimos jogos.

O grupo liderado por Tite seguiu com alguns padrões apresentados nos últimos jogos, como a construção com três jogadores, com os zagueiros e Gerson ou Lucas Romero.

Sob chuva forte e um gramado muito pesado, no entanto, outra característica dos times comandados pelo gaúcho foi necessária: a pressão pós-perda de bola. A ação, inclusive, gerou uma chance clara, mas foi muito importante tanto para frear os contra-ataques americanos, quanto para criar oportunidades no ataque.

Os gols do Cruzeiro

O primeiro gol não diz muito taticamente, por mais que Gerson tenha avançado até a pequena área até ser derrubado por Gustavo. Kaio Jorge cobrou e fez seu primeiro gol.

Mas o segundo tento, sim, diz muito sobre o trabalho realizado na Toca da Raposa II e tem as digitais de Tite. O camisa 19 voltou até antes do meio de campo para ajudar na construção e arrastar a marcação adversária.

Cássio iniciou a jogada com João Marcelo e a bola chegou até o atacante, que inverteu a jogada para Fagner, na direita. O lateral avançou e passou para Matheus Pereira, em um toque rápido, abrir para Arroyo. O ponta cruzou para Christian apenas escorar para Kaio Jorge balançar as redes.

Mudanças no segundo tempo

Com a vantagem, o Cruzeiro teve tranquilidade para trabalhar na segunda etapa. No início dos 45 minutos finais, Tite colocou Wanderson no lugar de Christian (que estava com um incômodo no olho). Seguindo no canto esquerdo, o camisa 94 apresentou uma característica mais agressiva, buscando o meio e finalizando.

Esta característica também foi vista no jogo de Matheus Pereira no segundo tempo. O camisa 10, que atuou mais no meio na etapa inicial, caiu mais pela esquerda, buscando infiltrações.

No quesito defensivo, a Raposa teve uma atuação muito segura. A única reclamação do goleiro Cássio foi na passividade dos defensores nas finalizações de fora da área, algo que foi rapidamente corrigido e reconhecido pelo camisa 1.

Além disso, o Cruzeiro foi muito bem no perde-pressiona, e fechou muito bem a entrada de sua área. No fim, o América-MG fechou os 90 minutos com menos de 0,5 gol esperado e com nenhuma chance perigosa criada, enquanto o Cabuloso teve 2.63 de gols esperados e quatro chances claras.

Confiança

Na coletiva de imprensa, o técnico Tite ressaltou que o resultado é importante por conta do equilíbrio do Cruzeiro dentro de campo. Mas na zona mista, Gerson confessou que a vitória também é importante para dar confiança para os jogadores, ainda que parte da torcida não esteja tão convencida com o treinador.

– Quando se joga em clube grande é normal ter pressão. Acho que a torcida tem todo direito de cobrar, cobrou depois do jogo, apoiou durante o jogo. Hoje o mais importante foi que eles vieram ao estádio. Hoje a vitória foi muito importante, para nos dar confiança, é um passo de cada vez. A partir de amanhã pensamos no nosso adversário, em outra competição, precisamos somar pontos – analisou o camisa 11 na zona mista.

Conquistar o torcedor é realmente uma tarefa difícil para Tite e seus comandados. Mas esta semana é a ocasião perfeita para a virada de chave. Um resultado positivo contra o Mirassol e a confirmação da classificação no Campeonato Mineiro podem trazer a Nação Azul para mais perto.