Leilão de imóvel de Romário para quitar dívida com outro ex-jogador é cancelado; entenda

Escrito por Lance! • Publicada em 09/06/2024 - 20:01 • Rio de Janeiro (RJ)

A Justiça cancelou o leilão de um imóvel de Romário que tinha como finalidade quitar dívidas do "baixinho" com o ex-volante Dunga. De acordo com o "UOL", as autoridades constataram dívidas no registro do apartamento do ex-atacante da Seleção Brasileira.

O Tribunal encontrou uma penhora do imóvel de Romário datada de 2006, por conta de um processo movido por uma empresa que prestava serviços de estacionamento. O apartamento, localizado em Irajá, no Rio de Janeiro, tem lance mínimo de R$ 230 mil.

Em 2015, Romário criticou publicamente Dunga pelas convocações da Seleção Brasileira, que era comandada pelo ex-volante na época. O então técnico do Brasil acionou a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar do Senado, o que motivou o senador a entrar com um processo contra Dunga por danos morais.

No entanto, o pedido de Romário não foi aceito, e Dunga foi à Justiça para exigir que o ex-atacante arcasse com suas despesas com advogados no processo. O "baixinho" teve os bens bloqueados na época e não conseguiu reverter a decisão.