Sem modéstia, Romário xinga jogadores e crava: ‘Faria dois mil gols no futebol atual’

Romário chamou os jogadores do futebol atual de "burros" (Foto: Reprodução/sportv)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 19:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente e jogador do América-RJ, Romário chamou atenção com uma declaração dada à agência de notícias "EFE" nesta semana. Sem papas na língua, o baixinho de 58 anos afirmou que os jogadores do futebol atual são "burros" e cravou que faria "mais de dois mil gols" no futebol atual.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O meu sucesso seria maior hoje porque os caras são burros pra c******. Correm pra c******. Tenho certeza que atualmente marcaria mais de dois mil gols. Na minha época, o futebol era físico também, sempre foi assim, mas os jogadores eram mais técnicos e muito mais inteligentes - comentou Romário.

➡️Faça as suas apostas na Libertadores 2024: quem será o campeão? Vem pro Lance! Betting!

No último final de semana, Romário foi relacionado para o jogo entre América-RJ e Petrópolis, pela segunda divisão do Cariocão, mas ficou no banco de reservas. O atacante André, que somou passagens por Santos, Vasco, Corinthians, Atlético-MG e Grêmio, marcou um dos gols na vitória do Mecão por 2 a 0.