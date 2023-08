No dia 27 de janeiro de 2014, a trajetória de Lais Souza mudou profundamente. Um ano antes, em 2013, decidiu trocar a ginástica artística pelo esqui. Em preparação para as Olimpíadas de Inverno em Sochi, na Rússia, a ex-atleta colidiu com uma árvore durante um treino, nos Estados Unidos, e sofreu uma torção na coluna cervical.