Atitude de jogadores do Vasco revolta torcedores: ‘Corrupção’

A ausência de reclamação dos jogadores do Vasco após o pênalti marcado a favor do Flamengo pela décima rodada do Campeonato Carioca casou muita revolta nos torcedores cruz-maltinos. Aos 28 minutos da primeira etapa, Lukas Zuccarello atingiu Plata dentro da área e, sem interferência do VAR, o pênalti foi marcado a favor do Flamengo.

Como foi o primeiro tempo de Flamengo x Vasco

Início movimentado

Logo no primeiro minuto, o Flamengo criou sua primeira oportunidade, com Michael driblando o marcador pela esquerda e cruzando para Bruno Henrique, que finalizou para fora. O Flamengo controlou a posse de bola e pressionou o Vasco, criando chances periogosos com Michael, Arrascaeta e Wesley.

Pênalti e gol do Flamengo

Aos 27 minutos, o Flamengo teve um pênalti marcado a seu favor, após Plata ser derrubado na área por Lukas Zuccarello. Bruno Henrique cobrou com categoria, no canto esquerdo, e abriu o placar aos 29 minutos, fazendo 1 a 0.

Gol anulado

Aos 39 minutos, o Flamengo chegou a marcar o segundo gol, com Plata, mas após análise do VAR, o lance foi anulado por impedimento.

