Lédio Carmona detona postura de Vini Jr por cartão em vitória da Seleção Brasileira

Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 00:48 • Rio de Janeiro

A vitória da Seleção Brasileira na segunda partida da Copa América 2024 aliviou os torcedores e comentaristas. O Brasil venceu o Paraguai por 4 a 1, em Las Vegas, nesta sexta-feira (29). No pós jogo do programa "Troca de Passes", Lédio Carmona elogiou a atuação do time, mas detonou a postura com a provocação do adversário. O cartão amarelo tomado por Vini Jr no final da partida não agradou o comentarista.

O jornalista começou a fala elogiando a atuação do Brasil. Lédio apontou as boas atuações de Wendell, Paquetá, Savinho e ainda afirmou que atuação de Vini Jr foi a melhor com a camisa amarelinha.

Apesar disso, o comentarista também cornetou os jogadores. Por conta dos gols cedo e dos dribles de Vinícius Junior, o jogo acabou esquentando logo cedo. Com isso, vários focos de confusão aconteceram durante o jogo e geraram cartões para o Brasil. Um desses amarelados foi Vini Jr, o que irritou Lédio. O camisa sete foi advertido no final do segundo tempo e agora está pendurado na proxima partida.