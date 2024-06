Teve culpa? Sormani dispara contra Alisson após gol do Paraguai no Brasil; veja

Alisson é o goleiro titular da Seleção Brasileira (Foto: KEVORK DJANSEZIAN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)







Publicada em 28/06/2024 - 23:55

A Seleção Brasileira goleou o Paraguai por 4 a 1, mas o goleiro Alisson não escapou da crítica do jornalista Fábio Sormani. Nas redes sociais, o comentarista criticou o camisa 1 do Brasil no lance do gol adversário, nesta sexta-feira (28), na Copa América.

- Alisson não dá! Chega! O que vai no gol entra! - escreveu Sormani.

Aos três minutos do segundo tempo, o zagueiro Omar Alderete acertou um forte chute no canto baixo de Alisson. O goleiro brasileiro chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol paraguaio. Apesar do gol sofrido, o camisa 1 fez outras boas defesas na partida.

Com a vitória, a Seleção Brasileira chegou aos quatro pontos no Grupo D da Copa América, na segunda posição, e colocou um pé nas quartas de final. Na última rodada da fase de grupos, a equipe de Dorival Jr encara a líder Colômbia, que soma seis pontos.