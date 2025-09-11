menu hamburguer
Lance entre Hulk e Fabrício Bruno repercute na web: ‘Impressionante a marra’ 

Rivais protagonizaram cenas de muita disputa no clássico mineiro

imagem cameraFabrício Bruno se desentende com Hulk (Foto: Divulgação)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/09/2025
21:20
Com um placar agregado de 4 a 0, o Cruzeiro vai garantindo a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, nesta quinta-feira (11). Jogando diante de sua torcida, o Cabuloso vai devolvendo o placar construído na primeira partida contra o seu maior rival.

O clássico mineiro foi marcado por muita disputa entre os rivais. Valendo a classificação às semifinais da competição nacional, os jogadores de Galo e Cruzeiro se envolveram em algumas confusões no decorrer da partida. Na primeira etapa, o zagueiro Lyanco chutou uma bola na direção da torcida adversária e foi cobrado por Kaio Jorge.

Além disso, Hulk e Fabrício Bruno protagonizaram uma cena nada amistosa durante o clássico mineiro. Caído no chão, o zagueiro não gostou do que disse o atacante adversário e foi cobrá-lo por isso. A atitude, no entanto, dividiu a opinião dos internautas. Confira abaixo.

Em clássico super movimentado, o Cruzeiro vai eliminando o Atlético-MG e garantindo a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Se confirmada a vaga, a equipe mineira encara o Corinthians.

Atacante Kaio Jorge comemora gol contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
