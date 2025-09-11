Lance entre Hulk e Fabrício Bruno repercute na web: ‘Impressionante a marra’
Rivais protagonizaram cenas de muita disputa no clássico mineiro
- Matéria
- Mais Notícias
Com um placar agregado de 4 a 0, o Cruzeiro vai garantindo a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, nesta quinta-feira (11). Jogando diante de sua torcida, o Cabuloso vai devolvendo o placar construído na primeira partida contra o seu maior rival.
Atitude de Lyanco em Cruzeiro x Atlético-MG enlouquece torcedores: ‘Desequilibrado’
Fora de Campo
Torcedores enlouquecem com gol de Kaio Jorge: ‘Demolidor’
Fora de Campo
Kaio Jorge comemora semana especial, com convocação e gol na vitória do Cruzeiro
Cruzeiro
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O clássico mineiro foi marcado por muita disputa entre os rivais. Valendo a classificação às semifinais da competição nacional, os jogadores de Galo e Cruzeiro se envolveram em algumas confusões no decorrer da partida. Na primeira etapa, o zagueiro Lyanco chutou uma bola na direção da torcida adversária e foi cobrado por Kaio Jorge.
Além disso, Hulk e Fabrício Bruno protagonizaram uma cena nada amistosa durante o clássico mineiro. Caído no chão, o zagueiro não gostou do que disse o atacante adversário e foi cobrá-lo por isso. A atitude, no entanto, dividiu a opinião dos internautas. Confira abaixo.
Em clássico super movimentado, o Cruzeiro vai eliminando o Atlético-MG e garantindo a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Se confirmada a vaga, a equipe mineira encara o Corinthians.
- Matéria
- Mais Notícias