Leila despista sobre interesse do Palmeiras em Danilo: 'Elenco fechado, mas estamos aí'
Volante foi afastado pela direção do glorioso na última segunda-feira
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A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, concedeu entrevista antes da partida contra o Cerro Porteño, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, e comentou sobre um possível interesse em Danilo, volante do Botafogo.
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A mandatária afirmou que considera o elenco do Palmeiras fechado para o restante da temporada. No entanto, destacou que seguirá atenta a eventuais pedidos da comissão técnica comandada por Abel Ferreira, além de possíveis oportunidades de mercado que possam surgir na próxima janela de transferências.
— É óbvio que eu gostaria que Danilo voltasse para a casa dele (o Palmeiras). Vários clubes querem o Danilo. Tenho carinho especial por ele, nossa Cria. Extremamente feliz por ele estar representando o Brasil na Seleção. Sinto que o Palmeiras está sendo representado por ele, Endrick e Weverton. Nosso elenco está fechado. Mas, se tiver algum jogador especial que a comissão (técnica) achar que vale, estamos aí — explicou Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em entrevista à ESPN.
Convocado pela Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo, Danilo foi desfalque no último compromisso do Botafogo devido a problemas pessoais. Existe, inclusive, a expectativa de que o jogador não volte a entrar em campo antes da pausa para o Mundial.
Vale lembrar que Danilo já disputou 12 partidas na atual edição do Campeonato Brasileiro e, caso atue novamente, não poderá defender outro clube na competição. O Palmeiras, conforme publicado anteriormente pelo Lance!, monitora a situação do volante. O Flamengo também aparece como concorrente no cenário nacional.
Além da dupla paulista e carioca, clubes do futebol europeu também monitoram a situação de Danilo e avaliam uma investida na próxima janela de transferências. O Botafogo pede mais de 30 milhões de euros para negociar o atleta, que, em caso de acerto com o Palmeiras, se tornaria a contratação mais cara da história do clube alviverde.
Danilo afastado pelo Botafogo
Na última segunda-feira, Danilo foi afastado pela diretoria do Botafogo, sem prazo definido para retorno. Com isso, o jogador não viajará com a delegação do Glorioso para o Paraguai, onde a equipe enfrenta o Independiente Petrolero pela Copa Sul-Americana.
Danilo ainda teria mais três compromissos a disputar pelo Botafogo, incluindo duas partidas pela competição continental, antes de se apresentar à Seleção Brasileira, sob comando de Carlo Ancelotti.
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