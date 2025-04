Daniele Hypólito volta à Globo após BBB e revela sonho: ‘Muita gente não sabe’

Eliminada do Big Brother Brasil na última semana, a ex-ginasta Daniele Hypólito já retornou à Globo. A ex-sister do BBB participou da cobertura de uma etapa da Copa do Mundo de Ginástica no Sportv, no fim de semana. O Lance! conversou com a ex-atleta, que revelou sonhos profissionais e descartou participação em outro reality show.

- Nesse momento, acho que não. Sinto que fechei com chave de ouro minhas participações em realitys (risos). O BBB sempre foi o meu maior sonho, e agora posso dizer que realizei, e ainda ao lado do meu grande companheiro de vida, meu irmão. Não poderia ter sido melhor. Mas um “Show de Talentos”, que não é bem um reality, que eu participaria é o Dança dos Famosos, acho o máximo e acredito que eu iria me divertir muito - disse a ex-ginasta.

- Ainda tenho muitos sonhos pra realizar. Pretendo estudar bastante a partir de agora e me preparar para ser uma apresentadora esportiva, pois é algo que eu desejo muito, e acredito que agora é o momento de focar ainda mais na minha carreira e me preparar para tornar esse sonho realidade. Muita gente não sabe, mas eu acompanho várias modalidades esportivas, amo futebol, por exemplo, então, com certeza, quero seguir fazendo algo dentro do esporte - comentou Daniele.

Daniele foi eliminada do BBB no último dia 6, em paredão apertado contra João Pedro. Irmão da ex-ginasta, Diego Hypólito segue no programa, que tem final marcada para o dia 22. A ex-atleta também deu um panorama atual da ginástica artística brasileira, além da multimedalhista Rebeca Andrade.

- Eu vejo a ginástica hoje como um dos esportes mais representativos do nosso país, com grande relevância. E sim, temos grandes futuros surgindo, como a Isabel Aguiar, do Flamengo, uma atleta incrível que vale muito a pena conhecer, entre outros nomes que estiveram recentemente na Gymnasiade e que têm um futuro promissor na ginástica. A modalidade está vivendo um momento de grande potencial. Tivemos uma troca importante na presidência da Confederação, e agora o Henrique Motta, que esteve por muitos anos na coordenação das seleções, assumiu a presidência. Ele está muito envolvido e por dentro de tudo o que acontece na ginástica. Nossas grandes campeãs e medalhistas olímpicas têm um futuro imenso pela frente, e a ginástica está muito bem representada, com novas promessas surgindo e crescendo - finalizou.

Daniele Hypólito em outros reality shows

A primeira experiência de Daniele Hypólito em reality shows foi no Exathlon Brasil, em 2017. No programa da Band, que exigia força física dos participantes, a ex-ginasta foi a primeira eliminada da competição. A atração também contou com outros ex-atletas, como Giba, Betina Schmidt, Alline Calandrini, Pedro Scooby, Maurren Maggi e o patinador artístico Marcel Sturmer, que se sagrou campeão.

Em 2020, Daniele se aventurou no Made In Japão, onde os participantes ficaram confinados por cerca de um mês participando de jogos da cultura japonesa. A atleta entrou no programa da Record no lugar da dançarina Quitéria Chagas, que se lesionou durante uma prova. O reality show, que também teve participação da saltadora Maurren Maggi, foi vencido pelo ex-jogador e comentarista Richarlyson.