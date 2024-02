Karoline e Léo Pereira estavam vivendo um romance desde o fim de 2023. No domingo (4), antes da festa de aniversário, a influencer foi ao Maracanã assistir ao zagueiro em campo no clássico contra o Vasco utilizando uma camisa com o nome "Karolino" nas costas, apelido carinhoso dado por ela e seus seguidores ao jogador.