Karoline Lima se manifesta após Militão entrar em ação judicial que envolve filha

Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 15:21 • São Paulo (SP) • Atualizada em 24/05/2024 - 16:36

A influenciadora Karoline Lima, atual de Léo Pereira, se manifestou após a notícia que seu ex, Éder Militão, está voltando a processá-la, em ação judicial que envolve Cecília, filha do ex-casal.

Militão alega que Karoline impede que Cecília, que completa dois anos em julho, viaje para encontrar o zagueiro até a influenciadora contratar uma nova babá de confiança para acompanhar a criança. O jogador, por sua vez, teria afirmado que não quer nenhuma nova pessoa estranha em sua casa.

Karoline Lima se manifestou em seu Instagram após o caso vir à tona na mídia. Segundo as palavras da influenciadora, ela teria provas de tudo e que 'está com a consciência tranquila'.

- É legal você ter provas de tudo o que você fala e não tira informações de "vozes da sua cabeça". Não tem nada como deitar com a cabeça tranquila no travesseiro sem pensar "será que eu fiz isso?", "será que ele vai divulgar tal coisa?" - começou a explicar.

Embora Militão não tenha se manifestado de forma pública, a nova ação judicial alega que Karoline impede que Cecília viaje para encontrar o zagueiro até a influenciadora contratar uma nova babá de confiança para acompanhar a criança. Uma crítica feita ao novo relacionamento de Karoline, com Léo Pereira, também foi citada.

Karoline informou que, pela primeira vez, se defenderia na justiça com a mesma força, citando que encaminhou para sua advogada mais de cem prints e provas para defender seu lado. De acordo com ela, seria a primeira vez que 'entraria com mais força'.

Militão vive um relacionamento com a ex de Léo Pereira. Na última visita da criança ao pai, um vídeo vazou nas redes sociais no qual a atual do atleta teria tratado Cecília de forma ríspida.

- Mandei mais de cem prints para a Gabriella Garcia (advogada de Karoline) para ela usar como achar melhor. Tem várias situações, vários babados. Deixei na mão de quem entende. Não sou que estou escolhendo, eu quero o que ele quer, paz não estou tendo - disse.

- Nunca quis entrar com nenhum tipo de ação, nenhum tipo de processo, mas já autorizei a advogada entrar com tudo o que tiver direito, até o que eu impedi para ter paz, mas ela está autorizada e é isso - completou.

A ação envolve a viagem de Cecília, filha do ex-casal, para visitar o pai na final da Champions League, no dia 1º de junho, na Inglaterra.