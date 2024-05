Militão volta a processar a ex, Karoline Lima, atual namorada de Léo Pereira; entenda

Militão voltou a processar a ex-namorada, Karoline Lima (Foto: Reprodução/Redes Sociais)







Copiar Link

Escrito por Leonardo Damico • Publicada em 24/05/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Zagueiro do Real Madrid, Éder Militão voltou a processar a ex-namorada Karoline Lima. A informação foi divulgada pelo portal "Gossip do Dia" e confirmada pelo Lance!. A ação envolve a viagem de Cecília, filha do ex-casal, para visitar o pai na final da Champions League, no dia 1º de junho, na Inglaterra.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Militão alega que Karoline impede que Cecília, que completa dois anos em julho, viaje para encontrar o zagueiro até a influenciadora contratar uma nova babá de confiança para acompanhar a criança. O jogador, por sua vez, teria afirmado que não quer nenhuma nova pessoa estranha em sua casa.

O Real Madrid enfrenta o Borussia Dortmund na final da Champions. Karoline e Militão terminaram em 2022, perto do nascimento de Cecília. Atualmente, a influenciadora namora o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. Já o defensor da Seleção vive romance com Tainá Castro, ex do jogador rubro-negro.

➡️Éder Militão entra na Justiça contra ex-namorada, Google e Facebook e pede indenização

Em setembro de 2022, Militão entrou pela primeira vez com ação contra Karoline. Na ocasião, o zagueiro afirmou que a influenciadora estaria incitando seguidores a persegui-lo nas redes sociais. No mês seguinte, o zagueiro processou a modelo novamente por conta de valores de pensão alimentícia.

A defesa de Karoline Lima conversou com o Lance! sobre o novo processo:

"Até agora sabemos que foi determinado pelo Magistrado, em caráter liminar, que a Cecília viaje acompanhada de alguém de confiança da Karol para a final da Champions League. O que no final das contas, era o que a Karol desejava. Até o momento, só tivemos acesso a isso. Quanto a essa situação, já apresentamos os esclarecimentos da Karol, acompanhados da verdade dos fatos e ainda temos prazo para defesa. Importante esclarecer que a Karol jamais impediu a Cecília de visitar o pai, apenas pediu que ela viajasse acompanhada de alguém da sua confiança"