Caso foi aberto no último ano (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 20:04 • São Paulo (SP)

A denúncia feita contra o lutador Cara de Sapato, por importunação sexual, foi rejeitada pela Justiça do Rio de Janeiro. O caso corresponde a uma suposta importunação que aconteceu no Big Brother Brasil 23, edição na qual o esportista participou, contra a mexicana Dania Méndez.

Assinada pelo juiz Aylton Cardoso, a justificativa pela rejeição é que tudo teria acontecido de 'forma prematura', segundo informações divulgadas pelo 'UOL'. As provas apresentadas - no caso as filmagens do reality show -, não foram vistas como válidas para dar segmento no processo. Além de Cara de Sapato, o funkeiro MC Guimê também estava envolvido.

O Ministério Público teria ouvido a mexicana, que não confirmou as acusações feitas. No depoimento, Dania Méndez disse que não se sentiu assediada e que não queria dar sequência ao processo. Vale relembrar que os dois chegaram a ser expulsos do BBB após o suposto ocorrido.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Segundo ainda informado pelo portal, a defesa do lutador Cara de Sapato alegou que consideraram a acusação 'injusta' e que a anulação da acusação era 'correta'.