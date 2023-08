A Justiça negou um pedido de Gustavo Scarpa para penhorar os bens de Willian Bigode. De acordo com o "UOL", Danilo Fadel de Castro, juiz da 10ª Vara Cível de São Paulo, entendeu que a situação é a mesma que quando o meia tentou bloquear 30% do salário do atacante, solicitação que também foi indeferida.