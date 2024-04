Carlos Alberto rompe silêncio e dá novos detalhes de vídeo em que quebra carro; leia

Carlos Alberto se pronunciou sobre vídeo em que aparece quebrando carro (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 20:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Viralizou no último final de semana um vídeo em que Carlos Alberto aparece quebrando um carro, em um condomínio na Barra da Tijuca. De acordo com o "O Globo", o ex-jogador é alvo de uma ação do residencial, na Justiça. O ex-atleta se pronunciou sobre o caso nesta quinta-feira (18), confirmou que as imagens são verdadeiras, mas negou outras informações, que segundo ele, são "fantasiosas".

- Bom, mediante a tudo que foi noticiado, venho me posicionar, porque na minha vida inteira nunca me escondi. Sobre o vídeo, que só tem uma parte, ele é verdadeiro e não foi com uma vizinha e sim com uma ex-namorada minha, Julieta Novaes. Isso tem anos, e na época custeei o prejuízo, nos resolvemos e ficamos bem - começou o ex-jogador.

- Agora, absurdos como orgias sexuais em varanda e outros fatos não são verdade, são meramente fantasiosos. Enfim, tenho família e princípios e quem tiver tentando me denegrir ou me difamar sofrerá as medidas judiciais cabíveis! E vale lembrar que isso tudo só começou porque fiz uma reclamação contra uma obra que está perturbando a todos há mais de dois meses no condomínio - comentou.