16/07/2024

Kylian Mbappé é oficialmente jogador do Real Madrid. O jogador foi apresentado nesta terça-feira (16) como o mais novo reforço do clube Merengue. O francês, diante de 80 mil pessoas no Santiago Bernabéu, oficializou seu vínculo até junho de 2029.

Uma das coisas que mais chamou atenção na apresentação do craque francês, foi a sua desenvoltura e habilidade com a língua espanhola. Mbappé gastou o idioma e impressionou torcedores e jornalistas do mundo inteiro. Veja;

O vínculo entre as partes deve ter duração de cinco anos, expirando ao fim do primeiro semestre de 2029. Na capital espanhola, o craque deve receber 15 milhões de euros anuais (R$ 89 milhões na cotação atual), além de um bônus de assinatura dez vezes maior que o salário, dividido em cinco anos.

A transferência de Mbappé rumo ao Real Madrid não custou nada além do acordo salarial. Mbappé deixou o PSG ao fim do contrato, em junho de 2024. Houve uma tentativa desesperada por parte dos parisienses em estender o acordo, mas o jogador negou as propostas e encerrou um ciclo de sete anos no clube.