Jornalistas detonam Militão e escolha de batedores da Seleção Brasileira: ‘Evolução zero’

Publicada em 07/07/2024

A eliminação da Seleção Brasileira contra o Uruguai da Copa América neste sábado (6), nos pênaltis, agitou o mundo da bola. Nas redes sociais, jornalistas e comentaristas perderam a paciência com a escolha de batedores e principalmente com Éder Militão. O zagueiro do Real Madrid abriu a disputa e perdeu a cobrança.

A Seleção Brasileira e o Uruguai fizeram jogo truncado, físico, praticamente sem chances claras de gol durante todo o tempo normal. Os uruguaios foram ligeiramente superiores no controle da posse de bola, mas ficaram em desvantagem numérica com a expulsão de Nández no segundo tempo, após carrinho violento em Rodrygo. Com um a mais, o Brasil sem conseguir ameaçar, e a partida terminou empatada.

Nos pênaltis, Eder Militão e Douglas Luiz desperdiçaram as cobranças. Alisson chegou a defender a batida de Giménez, mas não foi o suficiente para evitar a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa América.