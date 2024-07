(Foto: Ian Maule/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 23:54 • Rio de Janeiro

João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá estão sendo muito criticados pela atuação do meio-campo do Brasil na partida contra o Uruguai pelas quartas de final da Copa América. A saída de bola, a falta de agressividade e a baixa articulação do meio-campo são os principais motivos de crítica pelos internautas nas redes sociais.

O meio-campo da Seleção Brasileira não teve uma boa atuação contra o Uruguai (Foto: Robyn Beck / AFP)

Os três jogadores foram substituídos no final do segundo tempo. Bruno Guimarães saiu para entrada de Evanilson, João Gomes deu lugar a Andreas Pereira e Douglas Luiz entrou no lugar de Lucas Paquetá.

