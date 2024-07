Endrick recebeu elogios do torcedor pela atuação contra o Uruguai (Foto: Frederic J. Brown/AFP)







O jogador que mais agradou os torcedores no primeiro tempo entre Brasil x Uruguai foi a jovem promessa Endrick. O jogador foi a novidade na escalação da Seleção Brasileira, tomando a vaga de titular de Vinicius Júnior, que vinha tendo suas atuações muito criticadas na Copa América.

Apesar do lance polêmico que Endrick se envolveu com o zagueiro do Uruguai e do Barcelona, Ronald Araújo, a atuação de Endrick impressionou pela postura ousada e corajosa. Partindo para cima e levando a melhor em muitos duelos individuais no primeiro tempo, Endrick recebeu o reconhecimento dos torcedores nas redes sociais. Veja;

