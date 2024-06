Momento da expulsão de David, do Vasco (Foto: Walmir Cirne/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 12:23 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (27), o Bahia enfrentou o Vasco da Gama na Arena Fonte Nova. No início da segunda etapa do jogo, David, atacante do Vasco, foi expulso por um movimento de "cotovelada" no adversário. A expulsão foi muito criticada pelos jornalistas que discordaram completamente da decisão do juiz e vieram a público demostrar sua revolta.

O lance foi decidido em campo pelo árbitro da partida João Vitor Gobi. Não houve interferência do VAR na expulsão do jogador do Vasco.

Na transmissão ao vivo da partida na Globo, o ex-jogador e ídolo do Flamengo, Diego Ribas também discordou da expulsão do atacante do Vasco.

