Jornalistas criticam lance de titular do Corinthians contra o Juventude: ‘Bizarro’

Pedro Henrique jogador do Corinthians durante partida contra o Juventude no estadio Alfredo Jaconi pelo campeonato Copa Do Brasil 2024 (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 21:22 • Rio de Janeiro

Jornalistas criticaram o atacante Pedro Henrique, do Corinthians, por decisão tomada em contra-ataque contra o Juventude. As equipes se enfrentam no Estádio Alfredo Jaconi, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O lance aconteceu ainda no primeiro tempo do confronto. Na ocasião, o camisa 16 do Corinthians puxou um contra-ataque que poderia ter virada uma chance clara de gol. Isso porque, eram três jogadores do alvinegro contra apenas dois defesores do Juventude.

Contudo, o jogador tomou a decisão de buscar o drible no lance e não tocou para nenhum outro companheiro. Determinada atitude foi criticada pelos jornalistas Victor Pozella, Lucas Musetti, Andrew Sousa e Luis Fabiani nas redes sociais. Confira o lance e a repercussão abaixo: