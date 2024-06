Jornalistas criticam Abel Ferreira e apontam erro do técnico em derrota do Palmeiras

Abel Ferreira foi criticado por jornalistas em derrota do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 23:48 • São Paulo (SP)

O Palmeiras perdeu para o Fortaleza por 3 a 0 e deixou escapar a chance de assumir a liderança do Brasileirão. Nas redes sociais, jornalistas criticaram a escalação montada pelo técnico Abel Ferreira e as mexidas do treinador português nesta quarta-feira (26), no Castelão.

Abel Ferreira promoveu algumas mudanças no time do Palmeiras para o jogo, como a entrada de Caio Paulista, mas a equipe não teve bom desempenho. Com o resultado, o Alviverde foi ultrapassado por Bahia e Palmeiras e caiu da vice-liderança para a quarta posição do Brasileirão.

Veja os comentários dos jornalistas nas redes sociais: