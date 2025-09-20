Jornalistas comentam pênalti para o Palmeiras no Brasileirão: ‘Bizarro’
Clubes estão se enfrentando neste sábado (20)
Palmeiras e Fortaleza estão se enfrentando pelo Brasileirão, e um pênalti marcado para o Verdão foi comentado por alguns jornalistas. Até aqui, os clubes estão empatando por 1 a 1, com gols de Raphael Veiga e Lucas Crispim.
Aos oito minutos do primeiro tempo, Facundo Torres cortou para o meio e foi tocado por Lucas Sasha. Em campo, o árbitro Alex Gomes Stefano mandou seguir, mas o VAR chamou e ele marcou o pênalti para o Palmeiras no Brasileirão.
Muitos jornalistas comentaram sobre a penalidade. Alguns, concordaram com a decisão, mas outros discordaram veementemente.
- Mais um pênalti bizarro marcado para o Palmeiras - disparou Mauro Cezar.
- Árbitro Alex Stefano estava em cima do lance e não deu o pênalti, faz vários sinais negando. O toque em Facundo é muito leve, não dá para ter certeza se suficiente para derrubar. Duvidoso, o que não seria para revisão. Palmeiras pressiona forte, Var muito depois chama… - opinou Rodrigo Mattos.
Veja um compilado de jornalistas opinando sobre o pênalti para o Palmeiras no Brasileirão
Escalações das equipes
Pensando no duelo da Libertadores,contra o River Plate, Abel Ferreira escalou um time reserva para o Palmeiras no Brasileirão: Weverton; Giay, Micael, Bruno Fuchs e Jefté; Emiliano Martínez, Allan e Mauricio; Ramón Sosa, Raphael Veiga e Facundo Torres.
Banco de reservas: Carlos Miguel, Aníbal Moreno, Felipe Anderson, Andreas Pereira, Vitor Roque, Bruno Rodrigues, Gustavo Gómez, Piquerez, Murilo, Evangelista, Flaco López e Gilberto.
Já o técnico argentino Palermo, que faz seu segundo jogo em solo brasileiro, foi com aquilo que tem de melhor do Laion para enfrentar o Palmeiras no Brasileirão:
Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Pikachu, Lucero e Breno Lopes.
Tudo sobre
