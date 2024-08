Jornalista se revolta em Vasco x Fluminense: ‘Maior roubo de todos os tempos’

Gol do Vasco contra o Fluminense rendeu polêmica no Nilton Santos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 23:33 • Rio de Janeiro (RJ)

O primeiro gol do Vasco contra o Fluminense, no Nilton Santos, segue rendendo polêmica na noite deste sábado (10). Nas redes sociais, o jornalista José Ilan se revoltou com a decisão de Anderson Daronco e classificou a situação como "maior roubo de todos os tempos".

- Dois toques de mão no mesmo lance de gol, e o VAR ainda chama pra interpretar. Brasil. (Risos) É o maior roubo de todos os tempos. Sério. Eu tirava o time de campo. Juro. Saía na hora. Tchau - escreveu José Ilan nas redes sociais.

Para o comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira, da Globo, o toque no braço de Léo Pelé não é faltoso. O ex-árbitro também afirmou não ter convicção do possível toque da bola no braço de Vegetti. O lance gerou muita reclamação de jogadores e torcedores do Fluminense.

Vegetti abriu o placar na etapa inicial, e Victor Luis fechou a conta para o Vasco, no segundo tempo. Com o resultado, o Cruzmaltino chegou aos 27 pontos, na 11ª posição, enquanto o Fluminense segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 20.