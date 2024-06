Jornalista se revolta com Mário Bittencourt e diz que presidente está ‘brincando’ com o Fluminense

Presidente Mário Bittencourt demitiu Fernando Diniz (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 22:35 • Rio de Janeiro (RJ)

A derrota do Fluminense para o Vitória parece ter sido a gota d'água para o jornalista José Ilan se revoltar com Mário Bittencourt. Para o comentarista, o presidente Tricolor erra ao optar por Marcão no comando técnico do time para o lugar de Fernando Diniz.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Mais três pontos jogados no lixo por conta dessa brincadeira. Isso que está fazendo o Mário é uma brincadeira. Só que ele não está brincando com o dinheiro dele, não está brincando com a casa dele, com o carro dele, com a família dele. Ele está brincando com o patrimônio, com o clube, que não pertence a ele. Ele está brincando com a paixão, com o amor, com o sofrimento de milhões de pessoas - disse Ilan.

O Tricolor está afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro e joga muito mal partida sim, partida também. Na derrota desta quinta-feira (27) para o Vitória, os jogadores ouviram a torcida vaiar e cantar "Time sem vergonha!".