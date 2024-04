Jornalista se empolga com vitória do Grêmio na Libertadores: ‘Começou a caminhada do tetra’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 21:29 • Rio de Janeiro (RJ)

O Grêmio venceu o Estudiantes, fora de casa, por 1 a 0, na Libertadores. Nesta quarta-feira (23), a equipe de Renato Gaúcho ficou com um jogador a menos desde os 20 minutos do segundo tempo e, mesmo assim, venceu o time argentino. Nas redes sociais, o jornalista Chico Garcia, torcedor do Tricolor gaúcho, se empolgou e afirmou que o clube deu início à "caminhada do tetra" do torneio. Veja o vídeo acima:

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Grêmio venceu o Estudiantes, fora de casa, na Libertadores (Foto: Lucas Uebel/Divulgação)