Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 20:56 • São Paulo (SP)

Em jogo de vida ou morte na Libertadores, o Grêmio venceu o Estudiantes por 1 a 0 em La Plata. Nathan Fernandes fez o gol da vitória do Imortal na Argentina, e a equipe de Renato Gaúcho segurou a vitória mesmo com o meia Villasanti sendo expulso no segundo tempo.

Com o resultado, o Grêmio conquista seus primeiros pontos no Grupo C, mas segue na lanterna da chave. O Estudiantes divide a liderança com o Huachipato, ambos com quatro pontos. A equipe chilena ainda enfrenta o The Strongest.

O Grêmio volta a campo no domingo, contra o Bahia, pela quarta rodada do Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES-ARG 0 X 1 GRÊMIO

3ª RODADA - FASE DE GRUPOS DA LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: terça-feira, 23 de abril de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG);

🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU);

🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU);

🖥️ VAR: David Rodriguez (COL).

Árbitro Gustavo Tejera expulsando o meia Mathias Villasanti (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)

⚽ ESCALAÇÕES:

ESTUDIANTES-ARG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Matías Mansilla; Eros Mancuso, Federico Fernández, Zaid Romero e Eric Meza; Santiago Ascacíbar e Enzo Pérez; José Sosa, Thiago Palacios e Mauro Méndez; Guido Carrillo.

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Fabio; Villasanti e Dodi (Pepê); Gustavo Nunes, Cristaldo e Soteldo; JP Galvão